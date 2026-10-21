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Poledrini (Arst): "Formazione duale con le scuole per preparare nuove figure professionali del settore"

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21 ottobre 2026 | 16.24
Redazione Adnkronos
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"Siamo onorati di poterci qualificare come un'azienda virtuosa e innovativa in questo senso. Abbiamo costruito percorsi di formazione duale per i quali siamo stati premiati anche a livello nazionale e che abbiamo realizzato di concerto con le scuole di formazione. Abbiamo quindi sviluppato percorsi dedicati a queste nuove competenze, che in realtà non trovano facilmente luoghi in cui essere acquisite. Si tratta di elementi nuovi, per cui costruiamo i percorsi insieme alle scuole. Ci ritroviamo così direttamente con personale preparato dal punto di vista delle competenze, ma anche pronto a essere impiegato nella produzione". È quanto affermato da Carlo Poledrini, Direttore Centrale Arst Spa, intervenendo alla 20esima edizione del Convegno Nazionale Asstra, in programma il 21 e 22 ottobre al Parco dei Principi Grand Hotel Roma, dal titolo "Mobilità di valore, valore alla mobilità".

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