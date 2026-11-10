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Prato, massacrato di pugni in strada da incappucciato: 37enne finisce in ospedale

L’uomo è stato colpito più volte anche a terra da un aggressore con un copricapo. Ricoverato con trauma cranico e fratture al volto, non è più in pericolo di vita. Indagini affidate ai carabinieri. La Procura procede per tentato omicidio

Immagine di repertorio
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10 novembre 2026 | 14.18
Redazione Adnkronos
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Un’aggressione di estrema violenza si è consumata poco prima dell’una di oggi in via Filzi a Prato. A farne le spese un cittadino di origine magrebina di 37 anni, colpito ripetutamente da un uomo che indossava un copricapo. Secondo quanto ricostruito dalla Procura di Prato, l’aggressore avrebbe prima avvicinato la vittima con insistenza, per poi iniziare a colpirla e a percuoterla fino a farla cadere a terra. Anche una volta accasciatasi, il 37enne sarebbe stato ulteriormente colpito. L’uomo è stato poi trovato in una pozza di sangue.

Trasportato in stato di coma all’ospedale di Prato, il 37enne è stato sottoposto agli accertamenti dei sanitari, che gli hanno diagnosticato un violento trauma cranico con scuotimento e perdita di coscienza. Riscontrate inoltre plurime fratture al volto, ritenute compatibili con pugni. Le sue condizioni sono state giudicate in miglioramento: l’uomo non è più in pericolo di vita.

La Procura procede per tentato omicidio e ha assunto la direzione delle indagini, finalizzate a chiarire le ragioni dell’aggressione e a individuare il responsabile. Le attività investigative sono condotte con il supporto del comando provinciale dei carabinieri di Prato.

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