Premi, Maison Talarico Cravatte in nomination a 'FilmImpresa' con documentario 'Harness the Horizon'

02 marzo 2026 | 11.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Maison Talarico Cravatte è stata selezionata tra le opere in nomination della quarta edizione del Premio FilmImpresa, riconoscimento nazionale dedicato al cinema d’impresa e allo storytelling aziendale di qualità. La maison internazionale – che affonda le proprie radici in Calabria – concorre con il documentario “Harness the horizon”, ideato e prodotto da Maurizio Talarico. Il progetto racconta una storia di tradizione, artigianalità e identità italiana, proiettata verso il futuro. Una narrazione che supera la dimensione promozionale per trasformarsi in racconto culturale, capace di esprimere valori, visione e stile in modo autentico e contemporaneo.

"La selezione in nomination – ha dichiarato Maurizio Talarico, fondatore del brand – rappresenta un riconoscimento importante per un progetto che pone al centro la forza del made in Italy come espressione di cultura, tempo e bellezza. Un lavoro che contribuisce a promuovere il meglio della nostra moda in contesti nazionali e internazionali. Genialità, originalità e coraggio: valori che restituiscono al mondo intero il senso più autentico del fare impresa del nostro Paese". Il Premio FilmImpresa, ideato e coordinato da Unindustria con il supporto di Confindustria, valorizza le migliori produzioni audiovisive capaci di raccontare l’impresa come espressione culturale, sociale e identitaria. La manifestazione si svolge fino al 4 marzo presso il Cinema Quattro Fontane di Roma.

