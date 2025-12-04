Premio Tg Poste 2025: vince la giornalista romana Bianca Michelangeli 

Lanciato da Poste Italiane nel 2024 per valorizzare giovani talenti del mondo dell'informazione, che sappiano interpretare la professione sperimentando tecniche nuove, linguaggi narrativi inediti e punti di vista originali, il Premio giornalistico TG Poste, è giunto alla seconda edizione: la vincitrice è la giornalista romana di 29 anni, Bianca Michelangeli, che riceverà una borsa di studio per un corso di alta formazione alla London School of Journalism e vivrà un'esperienza professionale nell'area Comunicazione di Poste Italiane. La proclamazione è avvenuta nel corso di una serata svolta alla Casina Poste di Roma, alla presenza dei vertici di Poste Italiane e di una vasta rappresentanza di Direttori di testate nazionali e locali di stampa, tv e web.