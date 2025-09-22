circle x black
Processo Grillo jr, procuratore Capasso: "Valutazione approfondita, dopo le motivazioni"

22 settembre 2025 | 20.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"A me hanno insegnato che le sentenze non si commentano, ma si rispettano e, quando non si condividono, si impugnano". E' quanto ha detto il procuratore Gregorio Capasso, subito dopo la pronuncia della sentenza di condanna per Ciro Grillo, Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vincenzo Lauria, imputati nel processo per violenza sessuale di gruppo ai danni di due ragazze. "Adesso abbiamo il dispositivo, quando sarà depositata la motivazione, potremo fare una valutazione più approfondita. Al momento ci limitiamo ad accettare la decisione del tribunale". "Noi abbiamo offerto quella che secondo noi era la migliore interpretazione delle risultanze processuali, è una vicenda su cui non si deve commentare, è una vicenda triste - conclude - perché coinvolge sei giovani ragazzi". (Dall'inviata Silvia Mancinelli)

