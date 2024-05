Proteste pro Gaza, anche in Italia manuale della guerriglia negli atenei

''Come creare barriere fisiche o 'stack', cioè file di persone che si tengono tra loro e avanzano verso un obiettivo specifico. Oppure, più semplicemente, come rendere difficile essere afferrati o arrestati dalla polizia''. Sono i consigli contenuti nei manuali 'Palestine Action Us', secondo quanto rivela 'Il Tempo', arrivati anche in Italia, tramite i social, per le proteste nelle università italiane.

''Una sorta di manuali - si legge sul quotidiano - per la guerriglia durante manifestazioni, sgomberi, scontri vari o altre situazioni che potrebbero crearsi nel fronteggiare le forze dell’ordine''.

''In un paragrafo del manuale intitolato 'Aprire i portoni dell’università' - prosegue il quotidiano - si invitano gli organizzatori delle occupazioni nei campus ad 'aprire i campus alla comunità e rifiutare la distinzione tra studenti e agitatori esterni''.