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Rapina choc in gioielleria centro commerciale Casal Bertone, dipendenti minacciate con pistola

Nuovo colpo in una gioielleria di Roma dopo Euroma 2. Due rapinatori armati hanno assaltato la gioielleria Blue Spirit, minacciando le dipendenti e fuggendo con gioielli e orologi

Rapina choc in gioielleria centro commerciale Casal Bertone, dipendenti minacciate con pistola
23 maggio 2026 | 17.08
Redazione Adnkronos
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Con i volti coperti e la pistola in pugno, hanno fatto irruzione nella gioielleria 'Blue Spirit' all'interno del centro commerciale Casal Bertone, pochi minuti dopo l'apertura. Mentre uno minacciava entrambe le dipendenti, il complice portava via i gioielli dal bancone. Con la borsa piena di bracciali, orologi e altri preziosi, il cui valore non è stato ancora quantificato, i due rapinatori sono fuggiti facendo perdere le loro tracce. E' successo ieri mattina, a un mese di distanza dalla violenta rapina messa a segno in un'altra gioielleria all'interno di un centro commerciale, Euroma 2. Sul posto, impegnati nei rilievi, gli agenti delle Volanti. Al vaglio, le telecamere di videosorveglianza del negozio e del centro commerciale. Le due dipendenti, entrambe sentite dagli investigatori, non sono state ferite.

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