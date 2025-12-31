circle x black
Ritrovato senza vita escursionista francese disperso in Valsusa

L'uomo era scomparso martedì sera da Beaulard, la traccia nella direzione del torrente Sanità: dopo averla seguita, è stato ritrovato il corpo in fondo al vallone

31 dicembre 2025 | 19.57
Redazione Adnkronos
È stato ritrovato privo di vita l'escursionista di nazionalità francese disperso dalla serata di ieri a Beaulard, in Valsusa. Le ricerche erano iniziate intorno alle 21 dopo che i familiari avevano denunciato il mancato rientro. Nonostante il buio, erano state avviate le verifica di alcune zone prioritarie tra cui un punto Gps registrato con lo smartphone dell'uomo sul suo profilo Google e questa mattina sono proseguite le operazioni coordinate dai tecnici specializzati del Soccorso Alpino Piemontese e dei vigili del fuoco che hanno impiegato le squadre a terra, le unità cinofile e i droni.

Alle ricerche hanno preso parte anche il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza con l’elicottero e i carabinieri. Solo nel pomeriggio intorno alle 16, una squadra ha individuato una traccia che conduceva nella direzione del torrente Sanità, a monte della frazione Puys. Dopo averla seguita, è stata notata una scivolata e, in fondo al vallone, il corpo dell'uomo senza vita. È stato quindi inviato sul posto il Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte che ha sbarcato al verricello l'equipe e un tecnico del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza per la rimozione della salma.

