Rogo Primavalle, ricordati questa mattina Stefano e Virgilio Mattei

A 51 anni dal tragico rogo di Primavalle, in tanti si sono presentati questa mattina alle 9.45, in via Bernardo da Bibbiena, per ricordare Stefano e Virgilio Mattei, i due fratelli morti 51 anni fa nell'incendio della loro abitazione appiccato da alcuni aderenti al movimento della sinistra extraparlamentare Potere Operaio. Tra i presenti Paolo Trancassini, Fabio Rampelli, Gianni Alemanno, Domenico Gramazio, Marco Perissa e immancabile, come ogni anno, Antonella Mattei, la sorella delle due vittime, all'epoca di 10 e 22 anni.