Gli Open Day dedicati alla Carta di Identità Elettronica (CIE) a Roma continuano nel fine settimana di sabato 28 febbraio e domenica 1° marzo, con le aperture straordinarie degli uffici anagrafici dei Municipi VI, VII, VIII, XI, XII, XV (sabato 28 febbraio) mentre gli ex Punti Informativi Turistici di piazza delle Cinque Lune, piazza Sonnino, piazza Santa Maria Maggiore insieme al punto di rilascio di Via Petroselli 52, saranno attivi sia nella giornata di sabato 28 febbraio che in quella di domenica 1° marzo.

Cosa fare per richiederla

Per poter richiedere la Carta di Identità in occasione degli Open Day è sempre obbligatorio l’appuntamento, prenotabile a partire dalle ore 9 di venerdì 27 febbraio fino a esaurimento disponibilità sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno (https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/). Per espletare la richiesta bisognerà presentarsi muniti di prenotazione, di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento.

Dove andare, i municipi e gli sportelli coinvolti

In particolare, i municipi coinvolti sabato 28 febbrario 2026 saranno: Municipio VI: la sede di via Duilio Cambellotti n. 11 sarà aperta sabato 28 dalle ore 8.00 alle 16.30; Municipio VII: le sedi di Piazza Cinecittà e di via Fortifiocca 71 saranno aperte sabato 28 dalle ore 8.30 alle 16.00; Municipio VIII: la sede di via Benedetto Croce 50 sarà aperta sabato 28 dalle ore 8.30 alle 15.00; Municipio XI: la sede di via Portuense 579 sarà aperta sabato 28 dalle ore 8,00 alle 14,00; Municipio XII: la sede di via Fabiola 14 sarà aperta sabato 28 dalle ore 8,30 alle 13,30; Municipio XV: le sedi di via Enrico Bassano 10 e di Piazza Saxa Rubra – Prima Porta - saranno aperte sabato 28 dalle ore 8.30 alle 16.00.

Invece, gli sportelli di piazza delle Cinque Lune, piazza Sonnino, piazza Santa Maria Maggiore e via Petroselli 52 saranno aperti sabato 28 febbraio dalle 8.30 alle 16.30 e domenica 1° marzo dalle 8.30 alle 12.30.