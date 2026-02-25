circle x black
Cerca nel sito
 

Roma, carta d'identità elettronica: nuovo open day 28 febbraio e 1° marzo

Cosa fare per richiederla, dove andare tra municipi e sportelli coinvolti nel weekend

Carta d'identità elettronica - Fotogramma
Carta d'identità elettronica - Fotogramma
25 febbraio 2026 | 18.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Gli Open Day dedicati alla Carta di Identità Elettronica (CIE) a Roma continuano nel fine settimana di sabato 28 febbraio e domenica 1° marzo, con le aperture straordinarie degli uffici anagrafici dei Municipi VI, VII, VIII, XI, XII, XV (sabato 28 febbraio) mentre gli ex Punti Informativi Turistici di piazza delle Cinque Lune, piazza Sonnino, piazza Santa Maria Maggiore insieme al punto di rilascio di Via Petroselli 52, saranno attivi sia nella giornata di sabato 28 febbraio che in quella di domenica 1° marzo.

Cosa fare per richiederla

Per poter richiedere la Carta di Identità in occasione degli Open Day è sempre obbligatorio l’appuntamento, prenotabile a partire dalle ore 9 di venerdì 27 febbraio fino a esaurimento disponibilità sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno (https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/). Per espletare la richiesta bisognerà presentarsi muniti di prenotazione, di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento.

Dove andare, i municipi e gli sportelli coinvolti

In particolare, i municipi coinvolti sabato 28 febbrario 2026 saranno: Municipio VI: la sede di via Duilio Cambellotti n. 11 sarà aperta sabato 28 dalle ore 8.00 alle 16.30; Municipio VII: le sedi di Piazza Cinecittà e di via Fortifiocca 71 saranno aperte sabato 28 dalle ore 8.30 alle 16.00; Municipio VIII: la sede di via Benedetto Croce 50 sarà aperta sabato 28 dalle ore 8.30 alle 15.00; Municipio XI: la sede di via Portuense 579 sarà aperta sabato 28 dalle ore 8,00 alle 14,00; Municipio XII: la sede di via Fabiola 14 sarà aperta sabato 28 dalle ore 8,30 alle 13,30; Municipio XV: le sedi di via Enrico Bassano 10 e di Piazza Saxa Rubra – Prima Porta - saranno aperte sabato 28 dalle ore 8.30 alle 16.00.

Invece, gli sportelli di piazza delle Cinque Lune, piazza Sonnino, piazza Santa Maria Maggiore e via Petroselli 52 saranno aperti sabato 28 febbraio dalle 8.30 alle 16.30 e domenica 1° marzo dalle 8.30 alle 12.30.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Carta di Identità Elettronica Ministero dell'Interno roma carta d'identità elettronica open day roma carta identità open day quando
Vedi anche
Sanremo, Chiello chiude caso Morgan: "Ho deciso io, non c'era alchimia" - Video
Sanremo, Arisa: "Da sola sto da Dio, non riesco a fare l’amore con chi non amo" - Video
News to go
Bonus donne rinnovato per il 2026, come funziona
Sanremo 2026, buona la prima - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Auto, scatta l'alcolock: cosa c'è da sapere
Palazzina crollata in provincia di Verona, i feriti estratti dalle macerie - Video
Sanremo, flash mob dei giornalisti. Costante (Fnsi): "Da 10 anni senza rinnovo del contratto" - Video
Sanremo, Angelica Bove intona 'Hallelujah' in sala stampa - Video
Architetto Casamonti: "Il rischio è che senza interventi lo stadio Flaminio crolli come il Ponte Morandi"
Sanremo 2026, Paradiso: "La canzone è una lettera, Eurovision? Non mi interessa"
Ciccioriccio: "Stiamo ultimando l'aggiornamento dei dati per asseverare il piano economico-finanziario dello stadio della Lazio"
Can Yaman: "Fermo in Turchia? Nessun caso, solo controllo di routine" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza