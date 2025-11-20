circle x black
Roma, Dagnino sotto sfratto: a rischio la storica pasticceria palermitana

L'appello di D’Amato a Comune e Regione: "Intervenite per salvaguardare i locali storici e fermare questa desertificazione"

L'insegna dello storico locale sotto la Galleria Esedra
L'insegna dello storico locale sotto la Galleria Esedra
20 novembre 2025 | 17.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Rischia di sparire dal centro storico di Roma l'antica pasticceria palermitana D'Agnino. Il locale nato nel 1955 sotto la Galleria Esedra e diventato negli anni punto di riferimento e icona di buongusto, anche grazie alla sua celebrazione in film come 'La Famiglia' di Ettore Scola, è ora sotto sfratto.

A lanciare un appello alle istituzioni perché intervengano a scongiurarne la chiusura è il consigliere regionale e segretario romano di Azione, Alessio D’Amato. "Roma sta vivendo un periodo di spopolamento di locali storici e botteghe artigiane dovuto ai meccanismi finanziari e dinamiche immobiliari. Ieri è toccato al bar Pascucci, trasformato in un negozio di souvenir, oggi - sottolinea - è il turno dello storico bar Dagnino alla Galleria Esedra. Senza quel presidio il rischio non è solo di perdere un pezzo della storia di questa città, ma di fare precipitare nel degrado quell’area. È necessario che le istituzioni, a partire dal Comune di Roma e dalla Regione Lazio, intervengano per fermare questa desertificazione".

