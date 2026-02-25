Un donna di 41 anni è stata aggredita dal suocero di 85 anni che l'ha colpita con una mannaia in diverse parti del corpo. E' accaduto in strada nel quartiere Gianicolense a Roma. La vittima è stata trasportata dal personale del 118 all’ospedale San Camillo in codice rosso. Nonostante la gravità delle ferite riportate, non è in pericolo di vita.

La donna aveva appena accompagnato i figli a scuola quando sulla via del ritorno si è trovata davanti il suocero, che molto probabilmente voleva tenderle un agguato. E' quanto ricostruito dai carabinieri della stazione di Bravetta e della compagnia di Trastevere che indagano sul tentato omicidio.

L’uomo, armato di una mannaia, ha colpito la nuora provocandole ferite lacero-contuse alla testa e alle mani. A bloccare l'aggressione è stato un maresciallo dei carabinieri che in quel momento si trovava sul posto libero dal servizio. Il militare è intervenuto prontamente, riuscendo a disarmare e immobilizzare l'anziano fino all'arrivo della pattuglia dei carabinieri della Stazione di Roma Bravetta. L’arma del delitto è stata sequestrata.