Per il maxi-tamponamento al momento è possibile passare solo sulla corsia di marcia lenta. Ladro in fuga anche sulla Colombo, fermato dai carabinieri: aveva arnesi da scasso, coltelli e carte clonate

Incidente sul Gra di Roma tra Casal del Marmo e Boccea oggi, martedì 5 maggio, durante un inseguimento delle forze dell'ordine. Quattro i veicoli coinvolti. Sul posto i sanitari del 118 e il personale Anas. Il traffico è rallentato lungo la carreggiata esterna del Grande Raccordo Anulare. Al momento il transito è consentito solo sulla corsia di marcia lenta.

Ladro in fuga all'Eur

Nella notte tra lunedì e martedì, poi, è andato in scena un altro inseguimento da film da via Cristoforo Colombo. Al volante di una Range Rover Sport risultata rubata, un 47enne italiano già noto alle forze dell'ordine, fuggito all'alt dei carabinieri e partito a folle velocità tra le altre auto. Bloccato e arrestato nonostante un ultimo tentativo di dileguarsi a piedi, all’incrocio con via dell’Umanesimo, aveva in macchine un jammer, strumento utilizzato per disturbare o inibire segnali di allarme e comunicazioni telefoniche, 12 carte di pagamento clonate, coltelli da cucina, trapani e numerosi arnesi da scasso, oltre a un documento d'identità alterato.

Deve rispondere di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni, fuga con messa in pericolo dell'incolumità altrui e detenzione di apparecchiature atte a interrompere comunicazioni. Nei suoi confronti è scattata anche la denuncia per ricettazione, possesso di armi o oggetti atti ad offendere e possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli.