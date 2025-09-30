circle x black
Cerca nel sito
 

Roma, maxi inchiesta su alberi caduti: udienza preliminare a giugno

I pm hanno chiesto il processo per 23, fra gli indagati dirigenti Campidoglio e ditte appaltatrici, nel 2023 un’anziana era morta colpita da un olmo a Monteverde

Roma, maxi inchiesta su alberi caduti: udienza preliminare a giugno
30 settembre 2025 | 15.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

E’ stata fissata per il prossimo giugno l’udienza preliminare per decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio della procura di Roma per 23 persone nell’ambito della maxi inchiesta sugli alberi e rami caduti nella Capitale fra il 2023 e il 2024. A rischiare il processo, a vario titolo e a seconda delle posizioni con le accuse di disastro colposo e omicidio colposo, figurano funzionari e dirigenti del Campidoglio e responsabili delle ditte appaltatrici. Nel fascicolo, coordinato dal procuratore aggiunto Giovanni Conzo e dalla pm Clara De Cecilia, sono riportati oltre seicento casi di alberi o grossi rami caduti, con diverse piante che erano state segnalate da agronomi e polizia locale come malate e da abbattere.

A condurre verifiche e accertamenti, affidati dalla procura, sono stati i carabinieri del gruppo Forestale di Roma che hanno censito e analizzato le piante. In un caso un’anziana, Teresa Veglianti, è morta, nel novembre 2023, dopo essere stata colpita da un albero mentre camminava in via Donna Olimpia, a Monteverde. Il prossimo 17 giugno il gup di Roma deciderà sulle posizioni dei 23 indagati.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Roma alberi inchiesta procura udienza preliminare
Vedi anche
News to go
San Siro, Consiglio comunale di Milano approva vendita a Milan e Inter
Marche, Acquaroli: "Ho sentito Giorgia Meloni, era contenta"
Marche, Acquaroli arriva con Arianna Meloni: l'applauso al comitato elettorale
Regionali Marche, Ricci: "Ho chiamato Acquaroli per congratularmi" - Video
News to go
Bullismo, come cambia la vecchia sanzione della sospensione: le novità
News to go
Lufthansa taglierà 4.000 posti di lavoro entro il 2030
News to go
Crosetto a Flotilla: "Se forza blocco navale si espone a pericoli elevatissimi"
Baglioni: "'La Vita è Adesso' pensavo fosse brutto, invece è un successo da 40 anni"
Glenn Close: "Armani una persona generosa e un amico"
Richard Gere ricorda Armani: "Prima di conoscerlo non avevo neanche una cravatta…"
Samuel L. Jackson ricorda Armani: "Con lui un grande rapporto, qui per rendergli omaggio"
Giorgio Armani, per l'ultima sfilata firmata dallo stilista le note di Einaudi e lanterne bianche


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza