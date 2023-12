Ha sparato almeno tre colpi di pistola ravvicinati ferendo un 49enne italiano. L’uomo, un peruviano anche lui di 49 anni, è stato bloccato sul posto ancora con l’arma in pugno. I fatti alle 7.03 a Roma, in via Tor de Schiavi, all’incrocio con via delle Rose, a Centocelle. A chiamare il 112 alcuni residenti che hanno segnalato l’uomo in strada con una pistola. Gli spari, almeno tre esplosi immediatamente dopo, hanno ferito un italiano anche lui 49enne trasportato d’urgenza all’ospedale Vannini. Sul posto gli uomini della Scientifica che hanno trovato tre bossoli sull’asfalto e un foro su una macchina in sosta. (di Silvia Mancinelli)