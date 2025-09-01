circle x black
Cerca nel sito
 

Roma Tor Vergata, preside Facoltà Medicina: "Esami del semestre filtro fissati per il 20/11 e il 10/12"

01 settembre 2025 | 13.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Al termine del percorso di studi del semestre filtro, i ragazzi dovranno superare tre esami, che verranno somministrati lo stesso giorno, il 20 novembre e il 10 dicembre. Chi avrà superato i tre esami potrà entrare a far parte di una lista nazionale e seguire il corso scelto nella sede designata in funzione della graduatoria". Sono le parole di Stefano Marini, preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'università degli studi di Roma Tor Vergata, all'inaugurazione del semestre filtro dell'anno accademico 2025-2026 delle Facoltà di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Mostra Venezia, 8 minuti di applausi per Kim Novak Leone d’oro alla carriera
News to go
Lavoro, introvabili operai specializzati
News to go
Al via da oggi lezioni 'semestre aperto' Medicina
Mostra Venezia, 'Sotto le nuvole' e 'Frankenstein': il commento delle nostre inviate - Video
News to go
Scuola, tra libri e materiale in arrivo stangata da 1.300 a studente
A Venezia Giorgio Armani festeggia 50 anni della maison - Video
Isaac ed Elordi infiammano il red carpet del Lido di Venezia - Video
Emanuela Fanelli al corteo pro Palestina al Lido di Venezia - Video
Corteo pro-Pal, arriva la motonave al Lido - Video
A Venezia festa in onore del regista Guillermo del Toro - Video
News to go
Università, quando inizia l'anno accademico 2025-2026
Julia Roberts, il primo red carpet al Lido dell'iconica 'Pretty Woman' - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza