Roma Tor Vergata, rettore Levialdi Ghiron: "Semestre filtro aiuterà studenti ad ambientarsi"

"Gli studenti potranno seguire il semestre filtro sia in modalità frontale che online, in base a quelle che sono le loro preferenze. Questo gli consentirà di ambientarsi nel mondo universitario" e di familiarizzare "con le discipline che poi saranno oggetto di studio nel corso di laurea scelto con maggior approfondimento e semplicità". Così Nathan Levialdi Ghiron, rettore dell'università degli studi di Roma Tor Vergata, all'inaugurazione del semestre filtro dell'anno accademico 2025-2026 delle Facoltà di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria.