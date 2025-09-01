circle x black
Roma Tor Vergata, rettore Levialdi Ghiron: "Semestre filtro aiuterà studenti ad ambientarsi"

01 settembre 2025 | 13.43
Redazione Adnkronos
"Gli studenti potranno seguire il semestre filtro sia in modalità frontale che online, in base a quelle che sono le loro preferenze. Questo gli consentirà di ambientarsi nel mondo universitario" e di familiarizzare "con le discipline che poi saranno oggetto di studio nel corso di laurea scelto con maggior approfondimento e semplicità". Così Nathan Levialdi Ghiron, rettore dell'università degli studi di Roma Tor Vergata, all'inaugurazione del semestre filtro dell'anno accademico 2025-2026 delle Facoltà di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria.

