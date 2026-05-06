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Roma, travolta nella notte: muore 73enne a Monteverde, indagini in corso

L’anziana è stata travolta viale dei Colli Portuensi da un’Alfa Romeo 159 guidata da un uomo di 60 anni: disposti gli accertamenti tossicologici e alcolemici

Ambulanza - (Ipa)
Ambulanza - (Ipa)
06 maggio 2026 | 10.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Tragedia nella tarda serata del 5 maggio a Roma, nel quartiere Monteverde. Una donna italiana di 73 anni ha perso la vita dopo essere stata investita in viale dei Colli Portuensi, all’altezza del civico 106.

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Secondo le prime informazioni, l’anziana è stata travolta da un’Alfa Romeo 159 guidata da un uomo di 60 anni. L’impatto si è rivelato fatale: per la donna non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del XII Gruppo Monteverde della Polizia Locale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Il conducente del veicolo è stato trasportato al Ospedale San Camillo, dove è stato sottoposto agli accertamenti tossicologici e alcolemici di rito.

Le indagini sono ancora in corso per chiarire responsabilità e circostanze dell’accaduto.

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incidente mortale incidente notte Roma incidente monteverde roma incidente viale dei Colli Portuensi
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