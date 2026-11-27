"Abbiamo presentato all'Assemblea nazionale Anci a Verona tre nuovi strumenti che rientrano nella nostra piattaforma Icare: un modulo dedicato al monitoraggio dell'anziano a distanza, uno ad agevolare l'inclusione dei giovani nel mondo del lavoro e uno dedicato al welfare aziendale per i dipendenti delle Pubbliche amministrazioni". Lo ha detto Mario Ronchetti, Presidente e Amministratore Delegato Athena Informatica durante la 43esima edizione dell'assemblea dei Comuni, dove l'azienda ha presentato le ultime integrazioni alla piattaforma Icare.