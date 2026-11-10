Salute, Barbara (Sioechcf): "Poliposi nasale richiede approccio multidisciplinare"

"La poliposi nasale è una malattia molto frequente, presente nel 4% della popolazione. A renderla ancora più complessa è il fatto nel 60-70% dei casi c'è una comorbilità respiratoria. Da qui il bisogno di affrontare la patologia con un approccio multidisciplinare e multiorgano". Lo ha detto Michele Barbara, presidente Sioechcf - Società italiana di otorinolaringoiatria e chirurgia cervico facciale, partecipando all’incontro 'Salute respiratoria in Italia e innovazione terapeutica. Verso una roadmap condivisa per asma grave, Bpco e poliposi nasale', oggi, a Roma.

"Le vie respiratorie superiori sono collegate a quelle inferiori non solo dal punto di vista morfologico e anatomico ma anche funzionale, soprattutto sotto l'aspetto immunologico - chiarisce l'esperto - Per vedere i risultati nei pazienti è necessario un monitoraggio frequente e continuativo. La telemedicina e l'intelligenza artificiale ci possono aiutare sia a seguire il paziente, che a collegare i marker in maniera preventiva, prospettica, per sapere il risultato della risoluzione della malattia. Spero che la ricerca vada avanti, perché aiuta le persone a vivere meglio. I costi non devono rappresentare un limite, quando si parla di qualità di vita, di terapia personalizzata, si parla di persone. La malattia è della persona", chiude.