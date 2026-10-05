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Sanità, Cappellacci (Affari sociali): "Dobbiamo spingerci verso il prima, prevenzione e diagnosi precoce"

Ugo Cappellacci - (Adnkronos)
Ugo Cappellacci - (Adnkronos)
05 ottobre 2026 | 16.12
Lucia Scopelliti
LETTURA: 1 minuti

"La prevenzione è un aspetto fondamentale della politica sanitaria. Noi dobbiamo sempre più spingerci verso il 'prima', cioè la prevenzione, la diagnosi precoce, in modo tale da cercare di evitare che le persone si ammalino". Lo ha detto Ugo Cappellacci, presidente della XII Commissione Affari sociali della Camera dei deputati, intervenendo alla giornata di apertura di 'Fism for people - Facciamo germogliare la prevenzione', organizzata a Cagliari dalla Federazione delle società medico-scientifiche italiane. Cappellacci ha richiamato anche l'aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza, pubblicato in Gazzetta: "Ieri è stato pubblicato in Gazzetta l'aggiornamento dei Lea, dei livelli essenziali di assistenza, che interviene molto anche sulla prevenzione". Un aggiornamento che, ha sottolineato, "mancava di fatto da 25 anni".

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ugo cappellacci prevenzione diagnosi precoce sanità fism cagliari lea
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