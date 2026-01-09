circle x black
Sciopero 9 e 10 gennaio, dagli aerei ai treni: chi si ferma oggi e domani

Rinviato invece lo sciopero della scuola previsto in questi due giorni

09 gennaio 2026 | 07.09
Redazione Adnkronos
Oggi e domani giornate nere per chi viaggia. Dagli aerei ai treni, ecco chi si ferma in tutta Italia oggi, venerdì 9 gennaio.

Trasporto aereo

Oggi 9 gennaio il trasporto aereo si ferma con gli scioperi nazionali dei lavoratori di Vueling Airlines, dalle ore 10 alle 18; di Easyjet dalle 00.00 alle 23.59, e di Assohandlers, dalle ore 13.00 alle ore 17.00.

Treni

Treni a rischio oggi e domani. Dalle ore 21:00 di venerdì 9 alle ore 21:00 di sabato 10 gennaio 2026, i treni possono subire cancellazioni o variazioni, per uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord.

Come sempre Trenitalia assicura servizi minimi di trasporto. Nel trasporto regionale sono stati istituiti i servizi essenziali nelle fasce orarie di maggiore frequentazione (dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00), mentre i treni a lunga percorrenza garantiti sono questi.

Rinviato lo sciopero della scuola

Le giornate di sciopero del personale docente e ATA delle scuole pubbliche, comunali e private, inizialmente previste per il 9 e 10 gennaio, sono state rinviate al 12 e al 13 gennaio. Oggi quindi nessun disagio per famiglie e studenti.

