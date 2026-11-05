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Montorio al Vomano, 24enne scompare nel nulla: l'appello del Comune

L'amministrazione invita la cittadinanza a collaborare alle ricerche: "Chiunque abbia avvistato il giovane o sia in possesso di informazioni utili è pregato di contattare immediatamente il 112"

Abdullà Canaj - (Facebook: Comune di Montorio al Vomano)
Abdullà Canaj - (Facebook: Comune di Montorio al Vomano)
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05 novembre 2026 | 20.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Ore di apprensione a Montorio al Vomano (Te) per la scomparsa di Abdullà Canaj, 24 anni, residente nel centro del Teramano. Del giovane non si hanno più notizie dal pomeriggio di mercoledì 4 novembre, quando si è allontanato facendo perdere le proprie tracce. Le ricerche sono attualmente in corso e vedono impegnati i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia locale e la Protezione civile. L'attività è coordinata dalla Prefettura di Teramo, alla quale l'amministrazione comunale, in una nota, rivolge "un ringraziamento per il supporto e l'impegno nelle operazioni".

Al momento della scomparsa, il ragazzo indossava pantaloni color militare, un cappello rosso, una felpa bianca con cappuccio e scarpe da tennis. Attraverso un appello pubblico, il Comune invita la cittadinanza a collaborare alle ricerche: "Chiunque abbia avvistato il giovane o sia in possesso di informazioni utili è pregato di contattare immediatamente il 112". L'amministrazione, con il sindaco Fabio Altitonante, "esprime la propria vicinanza alla famiglia, che sta vivendo ore di grande preoccupazione, e chiede di condividere l'appello, mantenendo alta l'attenzione. Evitare la diffusione di notizie non verificate e attenersi esclusivamente alle indicazioni delle autorità impegnate nelle operazioni di ricerca".

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