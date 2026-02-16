circle x black
Sgarbi assolto dall'accusa di riciclaggio per il quadro di Rutilio Manetti

L'assoluzione nel processo con rito abbreviato davanti al gup di Reggio Emilia "perché il fatto non costituisce reato"

Vittorio Sgarbi - Fotogramma /Ipa
Vittorio Sgarbi - Fotogramma /Ipa
16 febbraio 2026 | 23.57
Redazione Adnkronos
Vittorio Sgarbi assolto dall'accusa di riciclaggio relativa al quadro di Rutilio Manetti, 'La cattura di San Pietro' nel processo, col rito abbreviato, davanti al gup di Reggio Emilia.

"Dopo un giudizio regolare, innanzi agli organi giudiziari, il prof. Vittorio Sgarbi è stato assolto perché il fatto non costituisce reato anche dall'imputazione residua; dopo l'archiviazione, per altri due reati originariamente contestati, già conseguita all'esito delle indagini preliminari. Ciò dimostra, ancora una volta, come la macchina del fango attivata con gli strumenti mediatici provochi ingiusti - e difficilmente riparabili - danni morali e materiali, per un cittadino innocente", hanno dichiarato i difensori di Sgarbi Alfonso Furgiuele e Giampaolo Cicconi.

