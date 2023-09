Sicilia: dieta mediterranea a scuola e negli ospedali, tavolo tecnico alla Regione

Promozione della dieta mediterranea, ricerca e attività di indirizzo nell’ambito della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica. Sono soltanto alcune delle funzioni a cui assolverà il tavolo tecnico regionale per la promozione dello stile di vita mediterraneo (Svimed) che si è insediato presso il Dasoe, il Dipartimento delle Attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, dell’assessorato regionale della Salute.

"Sono sempre più numerose - dice l'assessore alla Salute Giovanna Volo - le evidenze scientifiche che indicano il nostro modello alimentare di riferimento come il più salutare e sostenibile. Il nostro impegno istituzionale è quello di diffonderlo il più possibile in tutte le strutture pubbliche, puntando soprattutto all'educazione dei più giovani alla sana alimentazione". L’organismo, di cui fanno parte anche rappresentanti di scuole e ospedali, si riunirà con cadenza almeno bimestrale e svolgerà attività di programmazione in cinque aree specifiche: rivalutazione dello stile mediterraneo, formazione e informazione, ricerca scientifica, movimento e attività fisica, produzioni primarie e filiere tradizionali dell’agroalimentare siciliano.