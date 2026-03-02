Sicurezza stradale: Fiore (Pro Vita & Famiglia), 'libertà di espressione è diritto tutelato'

"La libertà di espressione è un diritto tutelato sia dall'articolo 21 della Costituzione, sia dall'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti umani. Purtroppo, i giudici amministrativi in Italia, fino al Consiglio di Stato, ci hanno riferito che non si possono affiggere messaggi che possono turbare o offendere la sensibilità di qualcuno". Così, Alessandro Fiore, legale di Pro Vita & Famiglia, all'incontro con la stampa organizzato da Pro Vita & Famiglia Onlus a Roma per denunciare il fenomeno della censura preventiva su messaggi a difesa della vita, della famiglia e della libertà di espressione, dal titolo '...E IO PARLO!'.