Sicurezza stradale: sen. Malan, 'vietata affissione di manifesti che esprimono opinioni con garbo'

02 marzo 2026 | 16.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"In questa conferenza stampa mostriamo alcuni manifesti che esprimono un'opinione, che ciascuno è libero di non condividere, ma la esprimono in modo garbato e, a volte, anche quasi poetico. Eppure, ne è stata vietata l'affissione. La Costituzione tutela la libertà d'espressione e credo che debba essere garantita per tutti". Lo ha detto Lucio Malan, capogruppo al Senato di FdI, intervenendo a '...E IO PARLO!', l'incontro con la stampa, organizzato da Pro Vita & Famiglia Onlus a Roma per denunciare il fenomeno della censura preventiva su messaggi a difesa della vita, della famiglia e della libertà di espressione.

