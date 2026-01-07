circle x black
Signorini sentito dai pm a Milano: "Non ho commesso nessuna violenza"

Il giornalista e conduttore indagato per violenza sessuale ed estorsione

07 gennaio 2026 | 14.59
Redazione Adnkronos
Alfonso Signorini è stato sentito per circa tre ore in procura a Milano, oggi 7 gennaio 2026, per difendersi dalle accuse che lo vedono indagato per violenza sessuale ed estorsione dopo la denuncia del modello ed ex concorrente del Grande fratello Vip Antonio Medugno. Assistito dai suoi legali, Daniela Missaglia e Domenico Aiello, il presentatore tv si è presentato spontaneamente al quarto piano del Palazzo di giustizia.

Davanti ai pm Letizia Mannella e Alessandro Gobbis, si è difeso: "Non ho commesso nessuna violenza" ha detto ai magistrati ai quali ha fornito la sua versione dei fatti che contrasta rispetto a quella di chi lo accusa. Nelle sue dichiarazioni spontanee, intervallate da domande di precisazioni, il conduttore ha anche parlato delle chat che si è scambiato con Medugno, il quale sarà sentito nei prossimi giorni.

