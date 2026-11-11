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Social, Colosimo: Live match? "Aiutano il riciclaggio"﻿

La presidente della Commissione Antimafia parla nell'inchiesta di 'Confidential' su TikTok

Chiara Colosimo - (Ipa)
Chiara Colosimo - (Ipa)
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11 novembre 2026 | 14.30
Redazione Adnkronos
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"I social network rappresentano un grande interesse per me per due motivi. Il primo motivo è che il reclutamento dei giovani passa in buona parte dai social network. Il secondo motivo è che è evidente che vengono utilizzati i social network per comunicazioni tra le organizzazioni criminali". Lo afferma la presidente della Commissione parlamentare Antimafia Chiara Colosimo nell’ultima inchiesta di 'Confidential' su TikTok - il programma di approfondimento e inchiesta in onda sul canale YouTube di Fanpage.it - dove si parla dei 'live match': "La criminalità organizzata ha una ingente quantità di denaro, ovviamente illecito, che in qualche modo deve fare entrare nel circuito legale. Quale miglior modo dell'utilizzo di un profilo che in teoria sta lavorando come legittimo, come fanno tanti creators, per trasformare quei simboli di cui parlavamo prima in denaro vero e proprio. Questa modalità di monetizzazione sui social è rischiosa perché aiuta la criminalità organizzata, aiuta il riciclaggio e in alcuni casi aiuta anche i ragazzi a entrare in contatto con la criminalità organizzata, perché è un modo per fare soldi".

"Assistiamo a fenomeni in cui un creator sta per ore a fissare il nulla, senza fare niente - sottolinea Colosimo - Ecco, lì viene il dubbio che ci sia qualcosa dietro evidentemente, perché per quale motivo qualcuno dovrebbe essere ricompensato per quel tipo di attività?".

"Credo che il conflitto di interessi tra la piattaforma che trattiene del denaro e chi fa quel denaro sia evidente - conclude Colosimo - Dall'altro lato è come se TikTok fosse un datore di lavoro. Il problema è che il datore di lavoro deve rispondere a delle norme di trasparenza e quindi in questo caso lo dovrebbe fare anche TikTok. TikTok dovrebbe impiegare delle policy antiriciclaggio, come tutte le grandi società".

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