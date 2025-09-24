circle x black
Sostenibilità: Alessi (WWF Italia), 'importante collaborazione tra cittadini, aziende e associazioni'

24 settembre 2025 | 09.46
Redazione Adnkronos
"Giornate come quella di oggi sono molto importanti perché dimostrano la collaborazione tra cittadini, aziende e associazioni ambientaliste. E' proprio l'essere insieme che muove veramente il cambiamento". A dirlo all'Adnkronos Eva Alessi, Sustainability Manager WWF Italia, nel corso della prima edizione di Colorfuture Parade, un'iniziativa collettiva promossa da Andriani S.p.A. Società Benefit e dal suo brand Felicia, con la partecipazione di importanti realtà del panorama ambientale e civile, tra cui WWF Italia, Green Heroes, Kyoto Club e Legambiente. Obiettivo dell'evento, svoltosi a Milano, è promuovere la sostenibilità condivisa. 

