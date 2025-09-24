Sostenibilità: Lentini (Andriani), 'scegliere bene per orientare la traiettoria del futuro'

"È arrivato il tempo, forse, di parlare di 'futuri' e non di futuro. Dico 'futuri' perché è importante avere una consapevolezza legata al fatto che esistono diversi scenari possibili e noi con le nostre scelte possiamo regalare, a noi stessi e alle generazioni che verranno, il futuro che vogliamo. Pertanto, è importante scegliere bene per orientare anche la traiettoria del futuro". Così, Marco Lentini direttore marketing di Andriani, alla prima edizione di Colorfuture Parade, un'iniziativa collettiva promossa da Andriani S.p.A. Società Benefit e dal suo brand Felicia, con la partecipazione di importanti realtà del panorama ambientale e civile, tra cui WWF Italia, Green Heroes, Kyoto Club e Legambiente. Obiettivo dell'evento, svoltosi a Milano, è promuovere la sostenibilità condivisa.