circle x black
Cerca nel sito
 

Spreco alimentare: Ceccarelli (Coop Lombardia), 'impegnati lungo tutta la filiera attraverso formazione dipendenti"

05 febbraio 2026 | 08.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Coop è impegnata contro lo spreco alimentare lungo tutta la filiera attraverso la formazione dei propri dipendenti, ma anche pensando a iniziative come 'Mangiami Subito', che consiste nella vendita di prodotti ancora vendibili, ma che sarebbe utile vendere prima della scadenza, nonché cercando di prestare attenzione anche ai piccoli dettagli". Sono le parole di Bruno Ceccarelli, responsabile delle Politiche Sociali e Comunicazione di Coop Lombardia, all'incontro, organizzato all'interno dell'Ipercoop di Piazza Lodi a Milano, dedicato al tema dello spreco, raccontato dal punto vendita attraverso l'esperienza concreta della cooperazione di consumo, in occasione della Giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare. 

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
News to go
Spagna, social vietati ai minori di 16 anni
L'agente aggredito al corteo per Askatasuna: "Amareggiato, ma sto bene" - Video
Fontana di Trevi a pagamento, 2 euro per i turisti: le testimonianze
Askatasuna, al corteo di Torino incappucciati coperti anche da ombrelli - Video
News to go
Turismo, bonus straordinari e notturni 2026: come ottenerlo
News to go
Case occupate, Salvini vuole nuova stretta
Scontri al corteo per Askatasuna, l'incontro di Meloni con gli agenti feriti: "Italia giusta è con voi" - Video
Diverse esplosioni in Iran, auto distrutte e palazzi sventrati: video
News to go
Festival del cinema di Pompei: per 2026 progetto per giovani talenti emergenti
News to go
Petrolio, il prezzo non scende più: dollaro debole compromette l'export
Onorato: "Al centrosinistra serve una nuova forza politica riformista e civica" - Video
News to go
A Roma arriva il badante di condominio, via libera alla proposta


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza