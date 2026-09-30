circle x black
Cerca nel sito
 

L'avvocato di Stasi si commuove in tv: "Archiviato l'esposto di Stefania Cappa, ho sofferto: è stato un fatto grave"

Antonio De Rensis a Ore 11: "Io ho molti difetti, ma credo di essere un uomo buono e generoso e eccezionalmente onesto e libero"

De Rensis a Ore 11
De Rensis a Ore 11
30 settembre 2026 | 13.34
Ida Artiaco
LETTURA: 2 minuti

"La notizia l'ho avuta nella notte, ieri sera tardi. Di tutto ciò che mi hanno fatto la cosa che mi ha fatto soffrire di più è stato l'esposto all'Ordine perché io amo la mia professione e i colleghi come me stesso e chi mi conosce lo sa". A parlare è Antonio De Rensis, che rappresenta insieme alla collega Giada Bocellari Alberto Stasi, unico condannato al momento per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Lo ha fatto oggi partecipando alla trasmissione Ore 11 condotta da Milo Infante su Rete 4, durante la quale si è commosso parlando dell'archiviazione dell'esposto che era stato presentato da Stefania Cappa a suo carico.

"Sto lentamente e faticosamente rispondendo alle decine di messaggi che ricevo ogni settimana. Ebbene il consiglio distrettuale di disciplina della Corte d'Appello di Milano ha archiviato l'esposto che mi ha fatto l'avvocato Stefania Cappa", ha spiegato il legale, riferendosi all'esposto presentato dalla cugina di Chiara Poggi, anche lei avvocato.

Quando Milo Infante gli ha fatto notare che "quando si parla di questa vicenda lei ha sempre gli occhi lucidi", De Rensis ha precisato: "Solo in occasione di questa perché io ho molti difetti, ma credo di essere un uomo buono e generoso e eccezionalmente onesto e libero. L'esposto al consiglio dell'rodine è un fatto grave. Io ho citato in giudizio un collega ma non ho fatto esposto all'ordine perché credo in questo modo si verifichi il superare una certa soglia".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
delitto di garlasco garlasco omicidio chiara poggi alberto stast antonio de rensis stefania cappa
Vedi anche
Mattarella alla Scala per i 120 anni della Cgil, il lungo applauso al suo ingresso - Video
Roma, trovato cadavere in un parco a Tor Sapienza: in corso i rilievi della scientifica - Video
Romano Prodi: "L'Europa oggi è assopita e ai margini"
Squalo mako si attacca all'amo, lotta un'ora al largo di Livorno e poi si libera - Video
Golf car, l'assessore del Lazio Ghera: "Da Regione normativa in poche settimane" - Video
Prix Italia, tutto sulla 78ma edizione: dagli ospiti al claim 'Play Human' - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Scuola, stretta sul registro elettronico per i compiti a casa
Euronext-Deutsche Boerse, Testa spiega l'impatto di una possibile aggregazione per Piazza Affari - Video
Colf, badanti e baby sitter: quando va versata la contribuzione - Video
Manovra, Testa (Borsa italiana): "Ecco cosa servirebbe per aumentare le quotazioni" - Video
Carburanti, Pichetto: "L'8 ottobre faremo punto situazione nazionale e rispetto a Ue" - Video
Roma, sgombero Tor Sapienza: le forze dell'ordine dentro il 'palazzo della droga' a via Tallone


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza