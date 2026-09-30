Antonio De Rensis a Ore 11: "Io ho molti difetti, ma credo di essere un uomo buono e generoso e eccezionalmente onesto e libero"

"La notizia l'ho avuta nella notte, ieri sera tardi. Di tutto ciò che mi hanno fatto la cosa che mi ha fatto soffrire di più è stato l'esposto all'Ordine perché io amo la mia professione e i colleghi come me stesso e chi mi conosce lo sa". A parlare è Antonio De Rensis, che rappresenta insieme alla collega Giada Bocellari Alberto Stasi, unico condannato al momento per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Lo ha fatto oggi partecipando alla trasmissione Ore 11 condotta da Milo Infante su Rete 4, durante la quale si è commosso parlando dell'archiviazione dell'esposto che era stato presentato da Stefania Cappa a suo carico.

"Sto lentamente e faticosamente rispondendo alle decine di messaggi che ricevo ogni settimana. Ebbene il consiglio distrettuale di disciplina della Corte d'Appello di Milano ha archiviato l'esposto che mi ha fatto l'avvocato Stefania Cappa", ha spiegato il legale, riferendosi all'esposto presentato dalla cugina di Chiara Poggi, anche lei avvocato.

Caso Garlasco, l’avvocato De Rensis interviene a #ORE11 dopo l’archiviazione dell’esposto presentato nei suoi confronti dall’avvocato Stefania Cappa: "L'esposto all'Ordine mi ha fatto soffrire, amo la mia professione". pic.twitter.com/4H4V8DTFIk — Ore 11 (@Ore11official) September 30, 2026

Quando Milo Infante gli ha fatto notare che "quando si parla di questa vicenda lei ha sempre gli occhi lucidi", De Rensis ha precisato: "Solo in occasione di questa perché io ho molti difetti, ma credo di essere un uomo buono e generoso e eccezionalmente onesto e libero. L'esposto al consiglio dell'rodine è un fatto grave. Io ho citato in giudizio un collega ma non ho fatto esposto all'ordine perché credo in questo modo si verifichi il superare una certa soglia".