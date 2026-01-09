circle x black
Strage di Crans-Montana, appello Vaia: "Politica unita per costruire futuro dei giovani"

"Un progetto che parta dalla scuole". Oggi a Roma messa in suffragio con Meloni

09 gennaio 2026 | 13.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Oggi è la giornata del ricordo dei nostri ragazzi morti in Svizzera. Faccio mia la riflessione del direttore Ivan Zazzaroni ai media: andiamo ai contenuti e meno alla spettacolarizzazione. Pur tenendo presente che i media devono stare sulla cronaca, è giusto che ci aiutino e che aiutino il Paese a superare questo scontro ideologico molto forte in questo momento. Abbiamo bisogno di un Paese compatto e che le forze politiche siano unite sui temi sensibili, e uno di questi è la fragilità dei giovani che hanno tanto sofferto durante la pandemie e oggi soffrono per le guerre e per un futuro incerto. Il mio appello a tutte le forze politiche è di essere unite, tutti insieme per costruire un Progetto giovani che parta dalla scuole - più degne e sicure - e dai luoghi della socialità, dove i nostri giovani devono stare in sicurezza, ma soprattutto un rapporto scuola-lavoro che gli dia una prospettiva. Facciamolo presto se vogliamo ricordare la memoria dei ragazzi di Crans-Montana e delle loro famiglie". Così in un video sui social l'appello di Francesco Vaia, già direttore della Prevenzione del ministero della Salute e oggi componente dell'Autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità.

Oggi pomeriggio a Roma, alle 16.30, nella Basilica dei Santi Ambrogio e Carlo al Corso nel cuore di Roma, la messa in ricordo delle vittime con il Governo al completo a cominciare dalla premier Giorgia Meloni. Le opposizioni, con in testa Elly Schlein e Giuseppe Conte, hanno risposto al messaggio della premier per la commemorazione: tutti i partiti del campo progressista, chi con i leader, chi con una delegazione, saranno presenti per ricordare ancora una volta Achille Barosi, Chiara Costanzo, Emanuele Galoppini, Riccardo Minghetti, Sofia Prosperi e Giovanni Tamburi.

