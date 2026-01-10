circle x black
Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 10 gennaio

Il jackpot sale a 104,4 milioni di euro

Superenalotto - Fotogramma
10 gennaio 2026 | 21.08
Nessun '6' né '5+1' al concorso del Superenalotto di oggi, sabato 10 gennaio 2026. Sono invece sei i '5' che hanno ottenuto una quota unitaria di 34.013,36 euro.

Il jackpot stimato per il prossimo concorso a disposizione dei 6 è di 104.400.000 euro.

Quanto costa una schedina?

La schedina minima nel concorso del SuperEnalotto prevede 1 colonna (1 combinazione di 6 numeri). La giocata massima invece comprende 27.132 colonne ed è attuabile con i sistemi a caratura, in cui sono disponibili singole quote per 5 euro, con la partecipazione di un numero elevato di giocatori che hanno diritto a una quota dell'eventuale vincita. In ciascuna schedina, ogni combinazione costa 1 euro. L'opzione per aggiungere il numero Superstar costa 0,50 centesimi.

Quali sono i punteggi vincenti?

Al SuperEnalotto si vince con punteggi da 2 a 6, passando anche per il 5+. L'entità dei premi è legata anche al jackpot complessivo. In linea di massima:

- con 2 numeri indovinati, si vincono orientativamente 5 euro;

- con 3 numeri indovinati, si vincono orientativamente 25 euro;

- con 4 numeri indovinati, si vincono orientativamente 300 euro;

- con 5 numeri indovinati, si vincono orientativamente 32mila euro;

- con 5 numeri indovinati + 1 si vincono orientativamente 620mila euro.

Come faccio a sapere se ho vinto?

E' possibile verificare eventuali vincite attraverso l'App del SuperEnalotto. Per controllare eventuali schedine giocate in passato e non verificate, è disponibile on line un archivio con i numeri e i premi delle ultime 30 estrazioni.

La combinazione vincente di oggi

Ecco la combinazione vincente del concorso estratta oggi, 10 gennaio: 11, 19, 24, 66, 82, 88. Numero jolly 58 e numero SuperStar 48

