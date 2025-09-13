circle x black
Cerca nel sito
 

Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 13 settembre

Nessun '6' né '5+1', jackpot sale a 51,8 milioni

Una schedina
Una schedina
13 settembre 2025 | 21.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Nessun '6' né '5+1' al concorso del Superenalotto di oggi 13 settembre 2025. Centrati invece quattro '5' che vincono ciascuno 46.309,05 euro. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 51,8 milioni di euro. Si torna a giocare martedì 16 settembre nel primo concorso della prossima settimana.

Quali sono i punteggi vincenti

Al SuperEnalotto si vince con punteggi da 2 a 6, passando anche per il 5+. L'entità dei premi è legata anche al jackpot complessivo. In linea di massima:

- con 2 numeri indovinati, si vincono orientativamente 5 euro;

- con 3 numeri indovinati, si vincono orientativamente 25 euro;

- con 4 numeri indovinati, si vincono orientativamente 300 euro;

- con 5 numeri indovinati, si vincono orientativamente 32mila euro;

- con 5 numeri indovinati + 1 si vincono orientativamente 620mila euro.

Quanto costa giocare una schedina

La schedina minima nel concorso del SuperEnalotto prevede 1 colonna (1 combinazione di 6 numeri). La giocata massima invece comprende 27.132 colonne ed è attuabile con i sistemi a caratura, in cui sono disponibili singole quote per 5 euro, con la partecipazione di un numero elevato di giocatori che hanno diritto a una quota dell'eventuale vincita. In ciascuna schedina, ogni combinazione costa 1 euro. L'opzione per aggiungere il numero Superstar costa 0,50 centesimi.

La giocata minima della schedina è 1 colonna che con Superstar costa quindi 1,5 euro. Se si giocano più colonne basta moltiplicare il numero delle colonne per 1,5 per sapere quanto costa complessivamente la giocata.

Come verificare la vincita

E' possibile verificare eventuali vincite attraverso l'App del SuperEnalotto. Per controllare eventuali schedine giocate in passato e non verificate, è disponibile on line un archivio con i numeri e i premi delle ultime 30 estrazioni.

La combinazione vincente

La combinazione vincente del concorso di oggi del Superenalotto: 26, 28, 31, 35, 37, 65. Numero Jolly: 30. Numero Superstar: 5.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
superenalotto numeri oggi superenalotto numeri vincenti superenalotto combinazione vincente
Vedi anche
Elly Schlein a Giorgia Meloni. "Alimenta clima incandescente, irresponsabile" - Video
Gentiloni a Ventotene: "Toccherà all'Europa essere il baluardo della democrazia"
Tajani e Gasparri, sfida a racchettoni in spiaggia con l'eurodeputata Ppe Kircher - Video
"Lo abbiamo preso", Trump e l'annuncio sul killer di Charlie Kirk - Video
'Bella Ciao' sui proiettili del killer di Charlie Kirk - Video
News to go
Trump: "Droni russi in Polonia forse un errore"
News to go
Accordo da 300 miliardi di dollari tra OpenAI e Oracle
News to go
Prezzi degli alimenti tornano a crescere dopo due mesi: burro, olio e riso al top
News to go
Nasa, su Marte indizi di vita passata
News to go
Maltempo sull'Italia, in arrivo pioggia e temporali
News to go
Estate, turismo straniero +2,8%
News to go
Scuola, suonata prima campanella del nuovo anno: il calendario


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza