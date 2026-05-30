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Superenalotto, centrato 5+1 a Terracina: vinti 640mila euro

Nessun 6 il jackpot sale a 173.200.000,00 euro

Numeri estrazione - Ipa
Numeri estrazione - Ipa
30 maggio 2026 | 21.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Nessun 6 è stato ancora centrato al Superenalotto ma nel concorso di oggi, sabato 30 maggio, in una tabaccheria di Terracina, a Latina, è stato centrato un 5+1 con un montepremi incassato di 640.334,99 euro. Centrati anche 8 '5' che si sono portati a casa rispettivamente 25.859,69 euro. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 173.200.000,00 euro.

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Quali sono i punti vincenti?

Al SuperEnalotto si vince con punteggi da 2 a 6, passando anche per il 5+. L'entità dei premi è legata anche al jackpot complessivo. In linea di massima:

- con 2 numeri indovinati, si vincono orientativamente 5 euro;

- con 3 numeri indovinati, si vincono orientativamente 25 euro;

- con 4 numeri indovinati, si vincono orientativamente 300 euro;

- con 5 numeri indovinati, si vincono orientativamente 32mila euro;

- con 5 numeri indovinati + 1 si vincono orientativamente 620mila euro.

Quanto costa una schedina?

La schedina minima nel concorso del SuperEnalotto prevede 1 colonna (1 combinazione di 6 numeri). La giocata massima invece comprende 27.132 colonne ed è attuabile con i sistemi a caratura, in cui sono disponibili singole quote per 5 euro, con la partecipazione di un numero elevato di giocatori che hanno diritto a una quota dell'eventuale vincita. In ciascuna schedina, ogni combinazione costa 1 euro. L'opzione per aggiungere il numero Superstar costa 0,50 centesimi.

La giocata minima della schedina è 1 colonna che con Superstar costa quindi 1,5 euro. Se si giocano più colonne basta moltiplicare il numero delle colonne per 1,5 per sapere quanto costa complessivamente la giocata.

Come so se ho vinto

E' possibile verificare eventuali vincite attraverso l'App del SuperEnalotto. Per controllare eventuali schedine giocate in passato e non verificate, è disponibile on line un archivio con i numeri e i premi delle ultime 30 estrazioni.

La combinazione vincente di oggi

La combinazione vincente del SuperEnalotto di oggi, sabato 30 maggio: 8, 13, 21, 39, 63, 71; Numero Jolly 72; SuperStar 56.

Riproduzione riservata
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Tag
SuperEnalotto jackpot vincita montepremi lotteria
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