"Quando denunciano, sappiano che devono essere pronte a fare le valigie, a mollare il lavoro, la casa, tutto, e a nascondersi. Dovete nascondervi perché è l'unica cosa vi può salvare". A parlare è Marinella Forner, mamma di Tania Terrin, la 39enne uccisa a Camponogara dall’ex fidanzato, Dino Keber, 43 anni, che poi si è suicidato impiccandosi. Terrin aveva denunciato in passato Keber, era stato attivato il codice rosso e a giugno il questore di Venezia aveva emesso un ammonimento nei confronti dell'uomo. Ma è stato tutto inutile.

La donna ha lanciato un appello dai microfoni del Gruppo NEM Nord Est Multimedia, in un video che è stato ricondiviso sui social anche dall'ex governatore del Veneto, Luca Zaia. "Le donne - è il messaggio di Forner - continuano a morire, basta prenderli questi bastardi e metterli dentro. Fate qualcosa perché non è giusto che le donne debbano nascondersi".

Quando le viene chiesto della figlia, risponde: "Lei era troppo buona, si sentiva amata, non riusciva a dimenticarlo. I carabinieri le avevano detto di non aprire e di non avvicinarsi, ma tutte cadono nel tranello, perché pensano che non arriveranno mai a fare loro del male". Per il giorno dei funerali di Tania Terrin, è stato proclamato il lutto regionale.