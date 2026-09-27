circle x black
Cerca nel sito
 

Napoli, tenta di uccidere la moglie: carabinieri fanno irruzione in casa e la salvano

Le forze dell'ordine hanno bloccato un 63enne prima che le percosse uccidessero la donna

Carabinieri - Ipa/Fotogramma
Carabinieri - Ipa/Fotogramma
27 settembre 2026 | 11.50
Giorgia Sodaro
LETTURA: 1 minuti

Un 63enne di Melito è stato arrestato dai carabinieri di Napoli con l'accusa di tentato femminicidio. Ieri sera da un appartamento del centro cittadino sono state udite le grida strazianti di una donna che implorava aiuto. I militari sono giunti sul posto in pochi minuti. Dall’interno ancora urla e il suono inconfondibile delle percosse. I carabinieri hanno sfondato la porta e bloccato l'uomo prima che l’ennesimo colpo potesse uccidere la moglie.

In manette, il 63enne è stato portato in carcere, in attesa di giudizio. La vittima è stata trasferita in ospedale di Giugliano dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico d’urgenza. E’ tuttora in prognosi riservata.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
tentato femminicidio carabinieri percosse napoli tenta uccidere moglie napoli
Vedi anche
Violento incendio in un palazzo a Roma: un morto - Video
Torna 'Passa dal Bsmt', Gazzoli: "Tedua primo ospite della stagione. Sanremo Giovani? Si torna sempre dove si è stati bene"
Enrico Brignano e la cena impossibile, lo sketch al telefono nasconde un annuncio
Centrosinistra, Graziano: "Accordo con M5S si troverà sulla difesa Ue" - Video
Festa di Roma, la direttrice artistica Paola Malanga: "Da Jovanotti a Morgan, la musica sarà protagonista" - Video
Russia, Salvini: "Attacco droni? Fake news, lavoriamo su caro vita" - Video
Suppletive Reggio Calabria, Cannizzaro: "Sono certo del risultato positivo del centrodestra" - Video
De Luca: "Il governo dovrebbe scusarsi altro che celebrarsi" - Video
Trump sfotte Biden e Xi ride, il 'retroscena' alla Casa Bianca - Video
Caro carburanti? Nardella sceglie il cavallo: "Altro che bollo auto" - Video
Netanyahu parla all'Onu e assemblea si svuota: "Codardi, andatevene" - Video
Tale e Quale Show, Paola Perego diventa Ornella Vanoni: la somiglianza è sorprendente - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza