Diverse scosse di terremoto sono state registrate oggi, 10 maggio, in Italia. La prima è stata avvertita alle 11.53 in Calabria. Il sisma di magnitudo 3.5, comunica l'Ingv, ha avuto come epicentro l'area vicino a Delianuova, in provincia di Reggio Calabria, ad una profondità di 22 km. Il terremoto è stato seguito da altre tre scosse di magnitudo tra 2.0 e 2.1.

Più forte il terremoto registrate ai Campi Flegrei dove, a distanza di un minuto l'una dall'altra (alle 13.25 e alle 13.26) sono state registrate due scosse di magnitudo 3.7 e 3.6.