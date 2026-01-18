Torna il maltempo sull'Italia. Da domani lunedì 19 gennaio ciclone con Scirocco a oltre 100 km/h, nubifragi e nevicate a quote via via più basse. Il peggioramento del meteo arriverà già da oggi domenica 18 gennaio: le prime precipitazioni sono attese sull’arco alpino centro occidentale con fiocchi a partire dagli 800/1000 metri di quota su Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia. Entro la sera nubi e piogge interesseranno buona parte delle regioni del Centro Sud e le due Isole maggiori.

La fase più intensa del maltempo è attesa tuttavia all’inizio della prossima settimana quando è previsto il passaggio di un ciclone mediterraneo. Le aree maggiormente esposte al rischio di precipitazioni estreme saranno soprattutto Sardegna, Sicilia e Calabria. Nel corso di domani e martedì 20 gennaio le precipitazioni tenderanno a intensificarsi in modo significativo, assumendo localmente anche carattere di nubifragio sottolinea iLMeteo.it. I fenomeni saranno alimentati da intensi venti di Scirocco, con raffiche che potranno raggiungere i 100 km/h, causando mareggiate con onde fino a 5–6 metri di altezza lungo le coste ioniche.

Secondo le stime, su alcune zone della Sardegna, in particolare nei settori sud-orientali, della Sicilia (con focus sulle province di Messina, Catania, Siracusa e Ragusa) e della Calabria ionica, potrebbero cadere in poche ore oltre 200 millimetri di pioggia, un quantitativo equivalente a quello che normalmente si registra in più di due mesi.

Nel dettaglio

Oggi, domenica 18 gennaio - Al Nord: piogge su Piemonte, Valle d’Aosta ed Emilia Romagna, neve in montagna. Al Centro: irregolarmente nuvoloso, piogge sul pesarese. Al Sud: pioggia e rovesci sulle ioniche e sulle Isole Maggiori.

Domani, lunedì 19 gennaio - Al Nord: piogge su Piemonte e Valle d’Aosta, neve in collina. Al Centro: irregolarmente nuvoloso, piovaschi su fascia adriatica. Al Sud: maltempo verso le Isole Maggiori con nubifragi e vento di burrasca.

Martedì 20 gennaio - Al Nord: prevalenza di sole, temperature in calo. Al Centro: bel tempo prevalente. Al Sud: forte maltempo con nubifragi e venti di burrasca.

Tendenza: ancora forte maltempo al Sud con rovesci, burrasca di Scirocco e mareggiate.