Il 56enne si trovava nel suo magazzino in cui sono stati trovati altri residuati bellici

Ha portato a casa un ordigno della Prima Guerra Mondiale, ma gli è esploso tra le mani, uccidendolo. E' la tragica fine di un 56enne di Valdobbiadene nel Trevigiano.

L'uomo lo stava maneggiando nel suo ricovero attrezzi. Sul posto sono arrivati anche gli artificieri dei carabinieri per mettere in sicurezza l'intero sito prima di poter fare ulteriori accertamenti. Nel magazzino sono infatti presenti altri residuati bellici di cui non si conosce lo stato.