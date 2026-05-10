Tumori, a Roma in 200mila per ‘Race for the cure’

La pioggia mattutina sulla Capitale non ha fermato l’onda rosa della ‘Race for the cure’, promossa dalla Komen Italia
La pioggia mattutina su Roma non ha fermato l’onda rosa della ‘Race for the cure’ promossa dalla Komen Italia. Al nastro di partenza 200mila presenze tra famiglie, giovani e meno giovani e migliaia di palloncini rosa, il colore della Race for the cure che da 27 anni unisce sport e prevenzione contro il tumore al seno. I donatori di questa edizione sono stati 120mila. Alla partenza questa mattina la first lady l’avvocato Laura Mattarella e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. “La Race for the cure è un evento straordinario - ha spiegato Gualtieri - C’è un impegno per la prevenzione, per la vita. Il clima che si respira qui è straordinario” “C’è una adesione bellissima che ci commuove - ha detto Alba Di Leone, senologia e presidente Komen Italia - la Race for the cure è una manifestazione dove ognuno trova il suo posto, c’è il posto per le famiglie, per gli operatori sanitari, per le società scientifiche, per le donne che affrontano la malattia e per chi vuole prendersi cura del proprio corpo. Dobbiamo - ha aggiunto - stringerci come società per raggiungere obiettivi migliori. Stare accanto a chi affronta la malattia. C’è ancora paura di fare i controlli, si rimanda la mammografia, ma serve occuparci di noi e fare del bene a chi ci sta vicino. Serve una presa di coscienza collettiva”.