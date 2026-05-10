circle x black
Cerca nel sito
 

Tumori, a Roma in 200mila per ‘Race for the cure’

La pioggia mattutina sulla Capitale non ha fermato l’onda rosa della ‘Race for the cure’, promossa dalla Komen Italia

Tumori, a Roma in 200mila per ‘Race for the cure’
10 maggio 2026 | 11.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La pioggia mattutina su Roma non ha fermato l’onda rosa della ‘Race for the cure’ promossa dalla Komen Italia. Al nastro di partenza 200mila presenze tra famiglie, giovani e meno giovani e migliaia di palloncini rosa, il colore della Race for the cure che da 27 anni unisce sport e prevenzione contro il tumore al seno. I donatori di questa edizione sono stati 120mila. Alla partenza questa mattina la first lady l’avvocato Laura Mattarella e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. “La Race for the cure è un evento straordinario - ha spiegato Gualtieri - C’è un impegno per la prevenzione, per la vita. Il clima che si respira qui è straordinario” “C’è una adesione bellissima che ci commuove - ha detto Alba Di Leone, senologia e presidente Komen Italia - la Race for the cure è una manifestazione dove ognuno trova il suo posto, c’è il posto per le famiglie, per gli operatori sanitari, per le società scientifiche, per le donne che affrontano la malattia e per chi vuole prendersi cura del proprio corpo. Dobbiamo - ha aggiunto - stringerci come società per raggiungere obiettivi migliori. Stare accanto a chi affronta la malattia. C’è ancora paura di fare i controlli, si rimanda la mammografia, ma serve occuparci di noi e fare del bene a chi ci sta vicino. Serve una presa di coscienza collettiva”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Tumori Race for the cure Prevenzione Senologia
Vedi anche
Race for the Cure, Cucinotta: “Mia sorella e il tumore al seno, prevenzione salva la vita" - Video
Race for the Cure, Gualtieri: “Clima straordinario, evento unico al mondo” - Video
A Roma l'onda rosa per Race for the Cure, sport e prevenzione contro il tumore al seno - Video
News to go
Palestina in campo il 29 maggio, la partita al Maradona contro il Napoli world
Fiorello a Tennis & Friends: "Prevenzione migliore medicina per arrivare a 66 anni in forma" - Video
Luca Barbarossa a Tennis & Friends: “Prevenzione fondamentale, qui sport e salute si incontrano"
Attacco alla petroliera, il caccia Usa colpisce nello Stretto di Hormuz - Video
News to go
Anziani, oltre 4 milioni i non autosufficienti in Italia - Video
News to go
Dazi Usa, nuovo stop della giustizia americana a Trump
Rubio a Palazzo Chigi, un'ora e mezza di colloquio del 'disgelo' con Meloni - Video
Napoli, in attesa di Papa Leone XIV si canta "Tu vuò fà l'americano" - Video
Papa a Pompei, il passaggio tra gli applausi nella piazza del santuario - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza