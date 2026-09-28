Turismo: aperto il bando per far rinascere l'ex Caserma De Amicis di Sulmona

L'Agenzia del Demanio, nell'ambito del progetto Turismo Accessibile 4All che punta a rigenerare il patrimonio pubblico attraverso modelli di sviluppo inclusivi e sostenibili, ha aperto il bando per la riqualificazione dell'Ex Caserma De Amicis di Sulmona, in provincia dell'Aquila. Si tratta di un'opportunità rivolta a privati ed Enti del Terzo Settore interessati a gestire il bene per un periodo fino a 50 anni, contribuendo alla rigenerazione urbana e alla restituzione di nuovi spazi e servizi alla comunità. L'ex Caserma si trova nel centro storico di Sulmona, circondata dal Parco Nazionale della Maiella, e si presta a nuove funzioni residenziali o turistico-ricettive.