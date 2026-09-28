circle x black
Cerca nel sito
 

Turismo: il Villino Rossi di Schio parte del progetto di valorizzazione dei beni del Demanio

28 settembre 2026 | 15.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Villino Rossi di Schio, in provincia di Vicenza, è tra gli immobili inseriti nel progetto Turismo Accessibile 4All dell'Agenzia del Demanio, che punta a rigenerare il patrimonio pubblico promuovendo modelli di sviluppo inclusivi e sostenibili. Storica villa di fine Ottocento, articolata su tre piani fuori terra e un seminterrato e circondata da un ampio giardino, l'immobile potrà essere valorizzato come struttura dedicata all'accoglienza accessibile, con particolare attenzione al turismo senior. Per la valorizzazione dell'immobile, l'Agenzia del Demanio ha pubblicato un bando rivolto a privati ed Enti del Terzo Settore, che potranno presentare le proprie offerte fino all'11 dicembre.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Golf car, l'assessore Patanè: "A Roma abbiamo autorizzato solo 41 mezzi su 400" - Video
David Rossi, si simula la defenestrazione: le immagini della perizia disposta dalla Commissione
David Rossi, Manghi (consulente Commissione): "Gli aggressori furono minimo due" - Video
Carburanti, da oggi in vigore il tetto ai prezzi dell'Eni - Video
News to go
Imu e Tari, cambiano regole e scadenze
News to go
Nove donne uccise a Johannesburg, paura e ipotesi serial killer in Sudafrica
Silvio Berlusconi, i momenti più iconici della carriera del 'Cavaliere' - Video
Violento incendio in un palazzo a Roma: un morto - Video
Torna 'Passa dal Bsmt', Gazzoli: "Tedua primo ospite della stagione. Sanremo Giovani? Si torna sempre dove si è stati bene"
Enrico Brignano e la cena impossibile, lo sketch al telefono nasconde un annuncio
Centrosinistra, Graziano: "Accordo con M5S si troverà sulla difesa Ue" - Video
Festa di Roma, la direttrice artistica Paola Malanga: "Da Jovanotti a Morgan, la musica sarà protagonista" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza