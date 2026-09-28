Turismo: il Villino Rossi di Schio parte del progetto di valorizzazione dei beni del Demanio

Il Villino Rossi di Schio, in provincia di Vicenza, è tra gli immobili inseriti nel progetto Turismo Accessibile 4All dell'Agenzia del Demanio, che punta a rigenerare il patrimonio pubblico promuovendo modelli di sviluppo inclusivi e sostenibili. Storica villa di fine Ottocento, articolata su tre piani fuori terra e un seminterrato e circondata da un ampio giardino, l'immobile potrà essere valorizzato come struttura dedicata all'accoglienza accessibile, con particolare attenzione al turismo senior. Per la valorizzazione dell'immobile, l'Agenzia del Demanio ha pubblicato un bando rivolto a privati ed Enti del Terzo Settore, che potranno presentare le proprie offerte fino all'11 dicembre.