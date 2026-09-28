Turismo: l'ex Casa del Fascio verso luogo ricettivo con il bando dell'Agenzia del Demanio

L'Ex Casa del Fascio di Settecamini, a Roma, è tra gli immobili inseriti nel progetto Turismo Accessibile 4All dell'Agenzia del Demanio, che punta a rigenerare il patrimonio pubblico promuovendo modelli di sviluppo inclusivi e sostenibili. Costruito negli anni Trenta e successivamente trasformato in Casa del Popolo, il complesso si trova al centro di un'area interessata da importanti interventi di riqualificazione urbana. L'obiettivo è trasformarlo in una struttura turistico-ricettiva accessibile, con funzioni sociali e culturali capaci di creare nuove opportunità di aggregazione e di accoglienza. Per realizzare il progetto, l'Agenzia del Demanio ha pubblicato un bando rivolto a privati ed Enti del Terzo Settore, che potranno presentare le proprie offerte di valorizzazione fino all'11 dicembre.