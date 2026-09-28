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Turismo: nuova vita per l'ex carcere San Bonaventura di Caltagirone con il progetto TA4all

28 settembre 2026 | 15.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nel cuore di Caltagirone, a pochi passi dalla celebre Scalinata di Santa Maria del Monte, l'ex convento seicentesco di San Bonaventura, una struttura di quasi 5.000 metri quadrati che per oltre un secolo ha ospitato il carcere cittadino, è oggi al centro di un progetto di recupero e valorizzazione promosso dall'Agenzia del Demanio nell'ambito di Turismo Accessibile TA4all, l'iniziativa nazionale che punta a rendere il patrimonio pubblico più accessibile e inclusivo. L'obiettivo è trasformare l'ex struttura carceraria in una struttura ricettiva sostenibile e inclusiva. Per realizzare il progetto, l'Agenzia del Demanio ha previsto un bando per la concessione del bene fino a 50 anni, offrendo l'opportunità di recuperare un'importante architettura storica, abbattere le barriere e restituire alla collettività un bene dello Stato attraverso una nuova forma di fruizione.

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