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Turismo: riqualificazione dell'ex Caserma Magnolini a Brescia grazie a bando Agenzia del Demanio

28 settembre 2026 | 15.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'ex Caserma Magnolini, imponente complesso architettonico dei primi del '900, situato a Gargnano, borgo di pescatori affacciato sulla sponda occidentale del Lago di Garda, in provincia di Brescia, è oggi al centro di percorsi di recupero e valorizzazione nell'ambito del progetto Turismo Accessibile TA4all promosso dall'Agenzia del Demanio, che punta a restituire nuova vita a uno dei beni più significativi del territorio bresciano. La struttura si sviluppa attorno a un ampio e articolato cortile centrale ed è composta da diversi edifici di grandi dimensioni. Per realizzare il progetto, l'Agenzia del Demanio ha pubblicato un bando rivolto a privati ed Enti del Terzo Settore, che potranno presentare le proprie offerte di valorizzazione fino all'11 dicembre.

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