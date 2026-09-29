Nato a Zagarolo (Roma) nel 1937, Pizzi è stato fotoreporter di guerra, 'paparazzo' della Dolce vita e dei Cafonal di Dagospia. Non si considerava però soltanto un 'paparazzo'. Il suo archivio documenta una parte molto più ampia della società italiana. Alle fotografie dei divi si affiancano quelle di scrittori, intellettuali, politici, imprenditori, aristocratici e personaggi della finanza. Tra gli intellettuali fotografati ci sono, tra gli altri Pier Paolo Pasolini. Nel suo obiettivo passano inoltre generazioni di politici e protagonisti della vita pubblica italiana, fotografati tanto nelle occasioni ufficiali quanto nei momenti più informali.