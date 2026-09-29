circle x black
Cerca nel sito
 

Berlusconi, Andreotti, l'avvocato Agnelli, Pasolini: le foto più iconiche di Umberto Pizzi - Guarda la gallery

29 settembre 2026 | 11.12
FOTO: 11
arrow left arrow right
1 |


Nato a Zagarolo (Roma) nel 1937, Pizzi è stato fotoreporter di guerra, 'paparazzo' della Dolce vita e dei Cafonal di Dagospia. Non si considerava però soltanto un 'paparazzo'. Il suo archivio documenta una parte molto più ampia della società italiana. Alle fotografie dei divi si affiancano quelle di scrittori, intellettuali, politici, imprenditori, aristocratici e personaggi della finanza. Tra gli intellettuali fotografati ci sono, tra gli altri Pier Paolo Pasolini. Nel suo obiettivo passano inoltre generazioni di politici e protagonisti della vita pubblica italiana, fotografati tanto nelle occasioni ufficiali quanto nei momenti più informali.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Umberto Pizzi Pizzi foto Umberto Pizzi gallery Umberto Pizzi
Vedi anche
Roma, sgombero Tor Sapienza: le forze dell'ordine dentro il 'palazzo della droga' a via Tallone
Myrta Merlino presenta il libro dedicato alla sua 'mamma geniale' - Video
Caso Regeni, la legale della famiglia: "Il governo prenda atto della sentenza e rompa rapporti con Egitto" - Video
Tetto al prezzo Eni e file ai distributori, la coda a via Cristoforo Colombo a Roma - Video
Golf car, l'assessore Patanè: "A Roma abbiamo autorizzato solo 41 mezzi su 400" - Video
David Rossi, si simula la defenestrazione: le immagini della perizia disposta dalla Commissione
David Rossi, Manghi (consulente Commissione): "Gli aggressori furono minimo due" - Video
Carburanti, da oggi in vigore il tetto ai prezzi dell'Eni - Video
News to go
Imu e Tari, cambiano regole e scadenze
News to go
Nove donne uccise a Johannesburg, paura e ipotesi serial killer in Sudafrica
Silvio Berlusconi, i momenti più iconici della carriera del 'Cavaliere' - Video
Violento incendio in un palazzo a Roma: un morto - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza