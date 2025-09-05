circle x black
Un maxi ghiacciolo spunta in Largo La Foppa: mistero e selfie in centro a Milano

Quella che inizialmente aveva fatto pensare a un’installazione artistica o a una provocazione urbana, si è presto rivelata tutt’altro: uno speciale evento SIXT rent-a-car.

05 settembre 2025 | 16.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

In collaborazione con M&C Saatchi

Un ghiacciolo arancione alto tre metri è comparso all’improvviso venerdì a Milano in Largo La Foppa, nei pressi del monumento a Giovanni Battista Piatti, lasciando i passanti a bocca aperta. Quella che inizialmente aveva fatto pensare a un’installazione artistica o a una provocazione urbana, si è presto rivelata tutt’altro: uno speciale evento SIXT rent-a-car.

L’opera, realizzata con 150 chili di ghiaccio, custodiva al suo interno un QR code per un noleggio con SIXT. Per svelarlo sono state utilizzate lenti giganti che, concentrando i raggi del sole sulla superficie di ghiaccio, ne hanno provocato progressivamente lo scioglimento. L’acqua così raccolta non è andata sprecata: è stata utilizzata per irrigare centinaia di piante con il supporto di Clinica Botanica.

Curiosi e smartphone si sono accalcati intorno al maxi ghiacciolo: tra selfie e dirette social, la piazza si è trasformata in un palcoscenico a cielo aperto. Chi ha scansionato il codice ha ricevuto fino al 20% di sconto sul noleggio di un’auto SIXT, con la possibilità di scegliere il mezzo ideale per “squagliarsela” dalla città, almeno per un weekend. Contemporaneamente la filiale SIXT di Corso Como ha messo a disposizione alcuni modelli della nuova flotta premium per test drive dedicati, offrendo ai milanesi un assaggio di fuga immediata.

Con questo stunt urbano, Milano si è ritrovata per un giorno a fare i conti con l’ironia di un ghiacciolo gigante per raccontare il desiderio di evasione che accompagna il rientro dalle vacanze, trasformando una piazza del centro in una sorta di beach club, con tanto di ombrelloni, sdraio e ghiaccioli omaggio. Così la voglia di “squagliarsela” dei Milanesi nel weekend è diventata esperienza reale. Il progetto è stato firmato dal brand di rent-a-car SIXT, con il supporto creativo di M+C Saatchi Europe.

